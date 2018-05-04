В структуре акционеров петербургского Энергомашбанка произошли изменения. Так, 18 апреля из состава акционеров вышел бизнесмен Август Мейер, сообщается в майском релизе кредитной организации.

Как уточняется, принадлежавший Августу Мейеру пакет (19,99% голосующих акций) по состоянию на 28 апреля 2018 года выкупили заместитель председателя совета директоров Энергомашбанка Ольга Маслова (9,21%) и еще двое частных лиц: Ирина Тыцик (10,68%) и Екатерина Горелова (0,1%). В остальном структура акционерного капитала банка осталась без изменений.

Согласно данным на сайте банка, крупнейшим его акционером с пакетом в 29,9% голосующих акций является председатель совета директоров Павел Селезнев (он классифицируется как лицо, под значительным влиянием которого находится кредитная организация). Владимиру Чернеге принадлежит 14,95%, Андрею Муравьеву — 10,69%. Такая же доля голосующих акций (10,69%) была указана по состоянию на 26 апреля этого года для Ольги Масловой, а для Ирины Тыцик — 9,3% (отметим, что в сумме это дает 19,99%). У Андрея Романенко 8,75%, у Александра Шахманова — 8,14%, у Наталии Урусовой — 4,73%, у Ольги Кряжевой — 2,69%; за акционерами-миноритариями числится 0,16% голосующих акций.

«Смена акционеров — естественный процесс для любого публичного акционерного общества, — отметил, комментируя изменение структуры собственности Энергомашбанка, председатель совета директоров Павел Селезнев. — С уверенностью могу сказать, что Энергомашбанк по-прежнему останется надежным партнером для бизнеса и частных клиентов». Топ-менеджер напомнил, что финучреждение вместе с еще двумя петербургскими кредитными организациями входит в десятку старейших коммерческих банков России. В начале 2019 года банк отметит свое 30-летие.



Август Мейер занимает 161-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2018» по версии Forbes с состоянием в 650 млн долларов (плюс 100 млн по отношению к 2017 году). «После продажи акций торговой сети «Лента» в 2011 году инвестировал в несколько проектов: «Юлмарт», «Рив Гош», «Улыбка радуги», оптоклуб «Ряды», кондитерское производство «Любимый край», — сообщает Forbes об Августе Мейере.