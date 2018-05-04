Механизм двухуровневой реабилитации банковских клиентов-отказников из черного списка заработал во второй половине апреля и сразу обернулся новыми сложностями. Отказники стали активно обращаться в банки с запросами на исключение из списка, чтобы в итоге дойти до межведомственной комиссии, организованной при ЦБ. Однако банкиры, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации, предпочитают отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг. В результате и реабилитация не работает, пишет «Коммерсант».

По сути, это своего рода «недоотказы», которые нигде не фиксируются, поскольку большинство клиентов-физлиц не настаивают на документальном закреплении. Банк имеет полное право не сообщать клиенту, что тот сделал неправильно и как исправить ситуацию, и пользуется этим, чтобы расстаться с подозрительным гражданином. В итоге, по словам участников рынка, в крупных банках с большой розницей доля полноценных отказов с сообщением в Росфинмониторинг сейчас не превышает 0,01% общего количества отказов.



Казалось бы, политика по «недоотказам» должна быть выгодна и банкам, и гражданам. Но проблема в том, что кредитные организации не информируют клиента, был ли отказ официальным, то есть привел к включению в черный список, или нет. По словам юристов, последствия у отказа с внесением в черный список и без внесения в него для клиента различны и только исходя из них можно узнать свой статус.

«В первом случае клиент фактически лишается возможности доступа к услугам кредитных учреждений и вынужден обжаловать действия банка, — говорит юрист компании «Рустам Курмаев и партнеры» Кирилл Барановский. — Во втором — просто обращается в другой банк и открывает там счет».



Но если клиент все-таки попал в список и убедился в этом, обойдя несколько банков, ему придется проходить столько же процедур реабилитации. «Гражданину, которому отказали сразу несколько банков, если он захочет добиться исключения из черного списка, придется проходить реабилитацию в каждом из них», — указывает сопредседатель комитета по ПОД/ФТ Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин.

Ситуацию могли бы решить ЦБ и Росфинмониторинг, в ведении которых находится черный список, однако в обеих организациях изданию сообщили, что законодательством такой порядок взаимодействия не предусмотрен.

