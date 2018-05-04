Средства, предоставленные Банком в адрес Компании, привлекаются на приобретение установок, предназначенных для кустового бурения эксплуатационных скважин. Сделка реализована совместно с лизинговой компанией АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» и Фондом развития промышленности Министерства промышленности и торговли РФ.

«Интеллект ДриллингСервисиз» входит в Группу компаний IDS – ведущую российскую нефтесервисную группу, оснащенную современным оборудованием и оказывающую комплексные услуги компаниям нефтедобывающего сектора. Клиентами ГК IDS являются ведущие российские компании – НК Роснефть, ПАО Газпромнефть, ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз, ПАО Лукойл, Салым Петролеум Девелопмент Н.В. и другие.