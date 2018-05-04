Убыток Банка России за 2017 год составил 435,308 млрд рублей, следует из годового отчета мегарегулятора. В 2016 году Центробанк получил прибыль в размере 43,75 млрд рублей.

Доходы ЦБ в прошлом году оказались на уровне 391,009 млрд рублей (430,19 млрд рублей в 2016-м), расходы — 758,556 млрд рублей (386,4 млрд рублей в 2016 году).

В результате убыток до перечисления в бюджет доходов, полученных от участия в капитале Сбербанка по итогам 2016 года, равнялся 367,547 млрд рублей.

«На фоне снижения процентных ставок Банка России значительно, по сравнению с предыдущим годом, уменьшились процентные доходы Банка России при одновременном увеличении процентных расходов по операциям абсорбирования ликвидности в условиях ее структурного профицита. В связи с проведением Банком России мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и изменением структуры активов Банка России увеличились расходы по формированию соответствующих провизий. Указанные факторы, а также перечисление Банком России в соответствии с федеральным законом в 2017 году доходов, полученных от участия в капитале ПАО Сбербанк по итогам 2016 года, в федеральный бюджет, в основном, определили формирование отрицательного финансового результата деятельности Банка России (против положительного финансового результата в 2016 году)», — уточняется в отчете.

