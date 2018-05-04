Многофункциональный комплекс общей площадью 20,9 тыс. кв. м на Измайловском шоссе в Москве продан банку «Авангард» за 1,55 млрд рублей, следует из сообщения на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги состоялись 3 мая. Ранее ТЦ был в собственности у ООО «Руслайн 2000» (компания принадлежала структурам группы «АСТ» экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и его семьи).

Кроме здания, банк «Авангард» получит и другое имущество «Руслайн 2000»: панно «Снежинка», композицию «Олененок», холодильник «Саратов», шестиметровую елку, снегоуборочную машину, теннисный стол, грушу для бокса, компьютеры и пр.