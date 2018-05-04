Для большинства блокчейн-проектов, запускающих ICO, становится нормой не иметь ничего, кроме технической документации. Такие выводы аналитиков компании ICORatings, которые провели масштабное исследование этой отрасли, приводит РБК . Специалисты выяснили, что 46% проектов по первичному размещению токенов, которые были запущены в I квартале 2018 года, не имели готового продукта.

Из-за того, что для разработки минимального жизнеспособного продукта (MVP) требуются средства, многие организаторы проектов ICO сначала проводят краудсейл, а потом начинают разработку. Только 26% первичных размещений монет, которые прошли в первые три месяца текущего года, имели MVP.

При выборе подобных проектов, которые не имеют ничего, кроме идеи, инвесторы никак не могут проверить производительность сети, ее пропускную способность или другие характеристики. Поэтому пользователи оказываются перед выбором, когда они либо могут слепо довериться, либо искать другой проект.



Только 21% новых токенов были добавлены на биржи (в конце 2017 года этот показатель равнялся 33%). Подобное падение может объясняться тем, что 83% монет, выпущенных с января по апрель 2018 года, сейчас торгуются на более низком уровне, чем во время предпродажи.