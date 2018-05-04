«АК БАРС» Банк выдал 500-ую банковскую гарантию онлайн с использованием платформы по экспресс-технологии, запущенной в конце 2017 года.

«С момента запуска платформы корпоративным клиентам было предоставлено 500 банковских гарантий онлайн на сумму более 1,2 млрд рублей. Экспресс-рассмотрение заявок с минимальным пакетом документов определяет высокий спрос на этот продукт, – отмечает заместитель начальника управления гарантийного бизнеса «АК БАРС» Банка Василий Беляев. – Предприниматель получает от банка решение в течение всего нескольких часов, без необходимости посещения офиса банка».

Обязательными условиями для оформления банковской гарантии онлайн являются наличие усиленной квалифицированной электронной подписи и доступа в интернет.

Гарантийный лимит может составлять до 100 млн рублей. Срок выдачи гарантии на сумму до 10 млн рублей составляет не более четырех рабочих часов, от 10 до 100 млн рублей не более 1 дня. Гарантии выдаются на срок до 5 лет без необходимости открытия расчетного счета и предоставления залогов.