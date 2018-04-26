В Челябинской области учредительница кредитного потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в хищении более чем 120 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокурор Ленинского района Магнитогорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, учредитель и председатель кредитного потребительского кооператива «Народная казна» похитила принадлежащие 455 гражданам денежные средства на общую сумму свыше 116 млн рублей, применяя как лично, так и с помощью сотрудников кооператива, не знавших о ее противоправных намерениях, принцип финансовой пирамиды.

В связи с исключением организации в конце 2015 года из Межрегионального союза кредитных кооперативов, фигурантка создала новую организацию — потребительский кооператив социального взаимодействия «Народная казна» и с февраля по ноябрь 2016 года, используя аналогичную схему, похитила у девяти граждан путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства на общую сумму более 4,6 млн рублей.

Большая часть потерпевших оказались людьми преклонного возраста.

Похищенные денежные средства использовались мошенницей для покупки валюты, погашения различных кредитов, передавались близким родственникам.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По ходатайству следственных органов суд наложил арест на имущество обвиняемой (жилую и нежилую недвижимость, оргтехнику).



Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

