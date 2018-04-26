Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате денежных средств одной из входящих в структуру этого страхового общества компаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказала судья.

Защита просила Мосгорсуд отменить постановление о заключении Хачатурова под стражу и перевести последнего под домашний арест. «Вменяемое Хачатурову преступление, по версии следствия, было совершено уже около восьми месяцев назад. За это время он неоднократно выезжал за рубеж с семьей на отдых, постоянно проживал в одном и том же месте», — отметил адвокат.

Также он пояснил, что обвиняемый не собирается скрываться, а оперативная информация о том, что Хачатуров узнал о своем задержании, объясняется просто: задерживать Хачатурова правоохранители приехали на старый адрес, соответственно, соседи сообщили, что его кто-то разыскивает, но кто именно, обвиняемый не знал, утверждает защитник.

Следствие, в свою очередь, считает, что Хачатуров, находясь на свободе, может скрыться и оказывать давление на свидетелей.

Ранее Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу до 16 июня.

Хачатуров обвиняется в «присвоении или растрате». Следствие ведет Следственное управление ФСБ России. По сообщению СМИ, сумма хищений составляет около 1 млрд рублей.

Как пояснил РИА Новости адвокат его брата Алексей Мельник, арестованному предъявлено обвинение в растрате денег одной из организаций, входящих в структуру «Росгосстраха». «Это ООО принадлежало ему, и он не понимает, как можно было похитить деньги у себя же. Он не признает вину и не понимает, в чем его обвиняют и как можно похитить имущество, которое ему же принадлежало», — заявил адвокат.

Защитник Хачатурова пояснил в суде, что речь идет о сделке по приобретению банком «Открытие» компании «Росгосстрах» в 2017 году.

«Над этой сделкой наблюдал и должен был наблюдать, как регулятор, Центральный банк РФ», — сказал адвокат, добавив, что Хачатуров не отрицает подконтрольность продаваемой компании ему. Адвокат отметил, что предпринимателю фактически вменяется то, что он «сам у себя похитил» деньги.

Сам Хачатуров заявил, что сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы. «Сделка проходила в гражданско-правовом поле, а деньги находятся на счетах, где они и должны находиться», — сказал он, отрицая преступление.

Бывший президент группы компаний «Росгосстрах» и брат арестованного Данил Хачатуров пока фигурантами этого дела не являются.