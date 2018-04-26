Производитель смартфонов Xiaomi подал заявку на проведение IPO (первичного публичного размещения акций) на Гонконгской бирже, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это IPO на Гонконгской бирже станет крупнейшим после размещения ретейлера Alibaba на 25 млрд долларов на Нью-йоркской фондовой бирже.

Как указали источники Bloomberg, точная сумма в заявке на размещение акций не указана, однако ожидается, что объем составит не менее 10 млрд долларов. Бизнес, по словам источников, может быть оценен в 100 млрд долларов.

По итогам 2017 года компания получила чистый убыток в размере 6,9 млрд долларов. При этом выручка компании за год увеличилась на 67%.