Руководство мессенджера Telegram намерено отказаться от публичного размещения токенов своей криптовалюты Gram в преддверии ICO (первичное размещение токенов для привлечения финансирования), ограничившись финансированием за счет частных инвесторов. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Точные причины желания Telegram отказаться от публичного размещения неизвестны. Такое решение могло быть принято после того, как мессенджеру удалось привлечь достаточно средств со стороны инвесторов либо в связи с изменениями в нормативной базе с момента начала подготовки криптовалюты, отметил источник издания.

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018-го компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой платформы Telegram Open Network мессенджер привлек около 1,7 млрд долларов.



По определению Минфина РФ, токен — вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для привлечения финансирования и учитывается в распределенном реестре цифровых трансакций, то есть в блокчейне.