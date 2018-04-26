Восточный Банк открыл в Ижевске центр получения государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, сообщили в пресс-службе финучреждения.



Центр работает в режиме «одного окна» по адресу: ул. Удмуртская, д. 255.



«В настоящий момент в центре оказания услуг на базе банка «Восточный» в городе Ижевске юридическим лицам доступны базовые услуги федеральных органов исполнительной власти, таких как Федеральная налоговая служба, Росреестр, Федеральная служба судебных приставов, Роспотребнадзор, МЧС, Росимущества, Фонд социального страхования; органов исполнительной власти Удмуртской республики, а также информационные услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства — всего более 25 видов услуг. В дальнейшем, перечень оказываемых услуг для юридических лиц будет увеличен», — говорится в релизе.

Государственные и муниципальные услуги будут оказываться без дополнительной комиссии — оплачиваются только госпошлины, отметили в банке.