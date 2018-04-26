Один человек погиб и двое ранены в результате нападения на филиал одного из банков в Ереване, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

«В результате перестрелки в банке один человек погиб, двое ранены», — сказал Джаноян.

Ранее глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян сообщил РИА Новости, что неизвестные открыли огонь в банке, один полицейский получил ранение.