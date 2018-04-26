Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Омска, который похитил деньги у жителя Новосибирска под предлогом продажи майнингового оборудования. Фигурант признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Прокуратуры Омской области.

В суде установлено, что летом 2017 года злоумышленник, вступив в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместил в Интернете объявление о продаже компьютерного оборудования, используемого для добычи криптовалюты. В действительности сообщники таким оборудованием не обладали, а объявление разместили с целью хищения денежных средств граждан.

В июле 2017 года житель Новосибирска, заинтересовавшись указанным объявлением, связался с продавцами компьютерного оборудования и выразил желание его приобрести.

Один из злоумышленников представился поставщиком оборудования из КНР и предложил покупателю представить доказательства наличия у него денежных средств в размере 1,5 млн рублей. С этой целью житель Новосибирска попросил своих родственников перечислить на его имя через систему банковских переводов денежные средства в размере 1,5 млн рублей, после чего «продавец» убедил его предоставить персональные данные, а также реквизиты данного перевода.

Мошенник передал своему сообщнику эту информацию, а также поддельные документы, содержащие персональные данные жителя Новосибирска, с целью получения денежных средств данного гражданина в банке.

Согласно распределенным ролям, житель Омска в одном из местных банковских отделений по подложным документам получил денежные средства в размере 1,5 млн рублей, которые сообщники впоследствии похитили и потратили на личные нужды.

Аналогичным образом в августе 2017 года злоумышленники похитили денежные средства покупателя из Санкт-Петербурга в размере 500 тыс. рублей.

При новой попытке снятия денежных средств в размере 500 тыс. рублей один из сообщников был задержан сотрудниками охраны банка и передан органам полиции.



Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. Суд дал ему три года и четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших сумму причиненного ущерба. Судебный акт пока не вступил в законную силу.