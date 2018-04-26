В апреле порядка 30 банков изменили ставки по депозитам юридических лиц.
В апреле порядка 30 банков изменили ставки по депозитам юридических лиц.
Например, ставки уменьшили «Уссури», банк «Санкт-Петербург», Запсибкомбанк, Юг-Инвестбанк, «Первомайский», «Русь», «Кузнецкий», «Уралсиб», Росбанк, Локо-Банк, УБРиР, Девон-Кредит и другие.
В целом по депозитам в рублях ставки снижены на 0,1—1,5 процентного пункта.
Центральный банк оставил ключевую ставку без изменений — 7,25% годовых. Но, ставки по депозитам в банках продолжат снижаться.
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