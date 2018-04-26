В апреле порядка 30 банков изменили ставки по депозитам юридических лиц .

В апреле порядка 30 банков изменили ставки по депозитам юридических лиц .

Например, ставки уменьшили «Уссури», банк «Санкт-Петербург», Запсибкомбанк, Юг-Инвестбанк, «Первомайский», «Русь», «Кузнецкий», «Уралсиб», Росбанк, Локо-Банк, УБРиР, Девон-Кредит и другие.

В целом по депозитам в рублях ставки снижены на 0,1—1,5 процентного пункта.

Центральный банк оставил ключевую ставку без изменений — 7,25% годовых. Но, ставки по депозитам в банках продолжат снижаться.