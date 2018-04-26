Сегодня в этой ассоциации состоят около 20 крупных финансовых, технологических и телекоммуникационных компаний России.

Создаваемые Ассоциацией ФинТех инновационные технические решения позволят трансформировать инфраструктуру финансового рынка и совершить качественный скачок в развитии финансовых услуг, сделав их доступнее и удобнее для населения.

Последние несколько лет в УБРиР пилотируются различные технологические решения в области анализа данных, облачных технологий, машинного обучения, биометрии. Например, в 2016 году была запущена система роботизированного голосового самообслуживания, в 2017 – внедрена система принятия решений по кредитным заявкам на основе принципа обработки "больших данных", успешно завершен пилот по голосовой биометрии (распознавании человеческой речи). Результат этого является основой для целого ряда проектов по голосовой и визуальной идентификации, которые банк планирует запустить в 2018 году.

Юрий Миронов, вице-президент-директор департамента операций, банковских и информационных технологий УБРиР:

– Участие в Ассоциации дает нам доступ к бесценной базе знаний, лучшим наработкам в сфере цифровых технологий и международному опыту. Это позволит банку быстрее реагировать на изменения среды, даст больше возможностей для аналитической работы, что в итоге позволит внедрять новые услуги, развивать дистанционное обслуживание и улучшать существующие сервисы банка на качественно новом уровне. Этого сейчас требует современный клиент, и для УБРиР это является стратегической задачей.