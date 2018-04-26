Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Кредит Европа Банка о взыскании солидарно с НАО «Юлмарт» и двух его дочерних структур 269,4 млн рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на решение суда.

В качестве ответчиков по спору выступали «Юлмарт», ООО «Юлмарт Продуктово-закупочная компания» и ООО «Юлмарт Девелопмент».

Как установлено судом, истец 20 июля 2016 года заключил соглашение с компанией «Юлмарт» о предоставлении кредитной линии.

Однако «Юлмарт» в нарушение сроков, предусмотренных кредитным соглашением, надлежащим образом не возвратил денежные средства, предоставленные в кредит. Размер задолженности по соглашению о предоставлении кредитной линии на момент подачи иска в суд составлял 269,4 млн рублей.

Компании «Юлмарт Продуктово-закупочная компания» и «Юлмарт Девелопмент» выступили поручителями по спорному соглашению.

Смольнинский районный суд Петербурга 9 апреля отправил под домашний арест совладельца НАО «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, который обвиняется в крупном кредитном мошенничестве.

Адвокат Алексей Добрынин, представляющий интересы Костыгина, заявил РАПСИ, что они будут обжаловать решение об избрании в отношении его доверителя такой меры пресечения.

Согласно материалам следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО «Юлмарт», обеспечил заключение договора со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии, представив ложные сведения о финансовом состоянии компании, после чего банк перечислил на расчетный счет компании денежные средства в размере 1 млрд рублей, которыми обвиняемый, по мнению следствия, распорядился по своему усмотрению.

По словам Добрынина, Дзержинский районный суд Петербурга и Санкт-Петербургский городской суд в апелляционной инстанции уже установили, что Костыгин не причинил банку ущерб при получении этого кредита, а также то, что никто из бенефициаров «Юлмарта» не обманывал банк и не получал кредит с намерением его не возвращать. «В ходе этого процесса банк так и не смог доказать, что понес убытки и что пропуск сроков возвращения кредита возник из-за действий Костыгина», — сказал адвокат.

Добрынин считает, что это уголовное дело является инструментом уголовно-правового давления на Костыгина со стороны его оппонентов по конфликту в «Юлмарте» —Михаила Васинкевича и инвестиционной компании «А1». По мнению защитника, своими действиями они ввели Сбербанк в заблуждение.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил заявление Сбербанка о признании недействительным договора между Костыгиным и предпринимателем Олегом Морозовым, на основании которого было подано заявление о банкротстве «Юлмарта». В производстве суда имеется несколько заявлений о банкротстве структур «Юлмарта».

Кроме того, Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил требования банка ВТБ и обязал взыскать с Костыгина задолженность по договору поручительства на сумму 653 млн рублей.



Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны.

