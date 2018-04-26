Российские военные все чаще выбирают накопительно-ипотечную систему для приобретения жилья, с 2012 года ее участниками стали более 216 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, передало РИА Новости.

«Рассмотрим, как осуществляется жилищное обеспечение военнослужащих в рамках накопительной-ипотечной системы. Отмечу, что такая форма приобретения жилья набирает популярность среди личного состава», — сказал Шойгу.

По его словам, с 2012 года число участников накопительно-ипотечной системы в Вооруженных Силах возросло в 2,5 раза и сейчас превышает 216 тыс. человек.



«К примеру, в прошлом году из 23 тысяч военнослужащих, получивших жилье, 13 тысяч воспользовались ипотекой . Как видим, в целом система работает хорошо. Для того чтобы она не давала сбоев, важно строго соблюдать сроки предоставления воинскими частями необходимых документов в жилищные органы», — подчеркнул министр.