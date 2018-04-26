Группа «Ренова» попавшего под санкции США Виктора Вексельберга направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки для своих активов. Список послаблений, которые запросила «Ренова», крайне широк, и в случае их принятия они создадут для группы отдельную льготную экономическую среду, пишет «Коммерсант».

В частности, «Ренова» просит рефинансирования в госбанках полученных на Западе кредитов на 820 млн евро под залог 26,5% акций «Русала» без привязки к рыночной стоимости акций алюминиевой компании, «не отражающей их фундаментальную стоимость», а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд рублей (субсидирование ставок и госгарантии), если на эти компании распространят «вторичные санкции» и они не смогут обслуживать долги.

Отдельно предлагается разрешить Меткомбанку (среди бенефициаров — партнеры Виктора Вексельберга и топ-менеджеры его структур) кредитовать компании «Реновы» без учета норматива Н6 ЦБ по рискам.



Также «Ренова» просит содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, различных таможенных льгот.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, указывает, что спектр предложений «Реновы» «максимально широк, поскольку собирали темы по всей группе». Но понятно, что возможности государства не безграничны и поддержка будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними, говорит он. Это может быть сделано за счет предоставления оборотных средств и прочей ликвидности, а также за счет закупок госструктурами, Гохраном и Госрезервом. Сделки M&A, а также меры тарифного и таможенного регулирования если и будут задействованы, то в последнюю очередь.

Хотя в предложении «Реновы» речь идет о залоге всех 26,5% акций «Русала», принадлежащих Sual Partners и Zonoville Investments Ltd — совместным компаниям Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, речи о выкупе группой доли господина Блаватника (резидента США и Великобритании) не идет, утверждает источник издания. У бизнесменов нет контрольных пакетов в этих структурах, там есть младшие партнеры, объясняет он (это подтверждают данные HKeX). Леонард Блаватник — совладелец энергокомпании «Т Плюс» и «Энергопром Менеджмента» (ЭПМ, доли не раскрываются). Разрыв партнерства не обсуждается, уверяют источники газеты.



В каких банках Sual и Zonoville заложили акции «Русала», собеседник издания не уточнил, но заметил, что рефинансировать кредиты предполагается не в ВТБ и Сбербанке, которые опасаются вторичных санкций, а в кредитных организациях, «которым санкции уже вообще не страшны». Предположение о том, что речь может идти, например, о банке «Россия» (в черном списке, совладельцем является Юрий Ковальчук) и Промсвязьбанке, который ориентирован на работу с оборонкой и подсанкционными компаниями, источник газеты не опроверг.



Сейчас перечень рассматривается в профильных министерствах. Группа не ждет, что получит все запрошенные льготы, но будет настаивать, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ, отмечает издание.

