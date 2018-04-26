Российский бизнесмен и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович лично предстал перед швейцарским судом в рамках дела 19-летней давности о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что изначально ЕБРР требовал взыскать с Абрамовича и его деловых партнеров 17,5 млн долларов, однако в настоящий момент сумма возросла до 46 млн из-за процентов и издержек.

В 2005 году ЕБРР подал иск в швейцарский суд о взыскании 17,5 млн долларов с компании Runicom SA. Тогда в сообщении фининститута отмечалось, что «московский суд в декабре 2002 года постановил, что базирующаяся в Швейцарии компания Runicom должна выплатить 17,5 млн долларов в пользу ЕБРР». С целью получить обратно эти деньги банк подал иск к бывшим директорам компании Runicom (которая была объявлена банкротом) Роману Абрамовичу и Евгению Швидлеру, а также к компании «Сибнефть», которой Runicom помогала в проведении сделок по продаже нефти.



Долг Runicom был переуступлен банку третьей стороной после закрытия банка «СБС-Агро», которому ЕБРР предоставил в свое время заем в рамках своей программы содействия развитию малого бизнеса в России. ЕБРР пытается получить деньги с Runicom с 1999 года.