Предприниматель Сергей Хачатуров, арестованный в апреле по делу о присвоении более чем 1 млрд рублей, попытался скрыться от уголовного преследования на Украине. Об этом заявил представитель следственного управления ФСБ на заседании Мосгорсуда, который рассматривал жалобу на арест Хачатурова, сообщает РБК .

В деле есть заявление о растрате от «ФК Открытие» в отношении Хачатурова, заявил журналистам адвокат Виктор Макаренко. Но признана ли при этом корпорация потерпевшей, защите пока неизвестно.

Как сообщалось, решение об аресте бизнесмена Мосгорсуд оставил в силе.

«При возбуждении уголовного дела попытался скрыться от следствия на территории республики Украина, собрал вещи, выдвинулся», — заявил следователь.

Представитель следствия добавил, что в распоряжении Хачатурова имеются «значительные денежные средства подконтрольных ему организаций» и что он может оказать давление на своих подчиненных, «чьи показания важны для расследования».

В свою очередь адвокат Виктор Макаренко заявил, что в момент задержания Хачатуров находился в центре Москвы со своей супругой и никуда скрываться не собирался. «Довод, что ему стало известно от неустановленного источника о возбуждении уголовного дела, ничем не подтвержден. Просто следователи вначале приехали за ним по прежнему адресу, где он уже не проживает, и бывшие соседи сообщили Хачатурову об этом. Он понимал, что его кто-то ищет, но до конца не знал кто. А следствием это было воспринято превратно», — заявил Макаренко.

«Скрываться от следствия я не собирался. Видимо, произошла техническая ошибка, и следователи приехали не туда. Я находился в день задержания по адресу прописки, и ко мне туда никто не приезжал. Я полностью сотрудничаю сейчас со следствием, даю показания, отвечаю на все задаваемые мне вопросы», — заявил суду сам Хачатуров.

С обвинением бизнесмен не согласился: «Это была обычная гражданско-правовая сделка, денежные средства никуда не пропадали».

Адвокат обвиняемого со своей стороны отметил, что описываемые следствием события — это небольшая часть огромной сделки по приобретению банком «Открытие» корпорации «Росгосстрах». «Одним из ее условий было то, что небольшая часть акций остается у компании, подконтрольной Хачатурову. Об этом уже даже следствие знает, это видно из показаний. Над этой сделкой наблюдал, как и должно быть по закону, Центробанк в качестве регулятора», — заявил Макаренко.

Действия Хачатурова целиком «лежали в плоскости предпринимательской деятельности», добавил защитник.



Сергей Хачатуров — бывший вице-президент «Росгосстраха» и гендиректор ООО «РГС Активы». Его взяли под стражу в Лефортовском суде Москвы 18 апреля. Как ранее заявлял РБК адвокат бизнесмена Алексей Мельников, Хачатурову вменяют хищение пакета акций ПАО «Росгосстрах», принадлежащего ООО «РГС Активы». Покупателем выступал банк «Траст», который сейчас входит в периметр санации банка «ФК Открытие».