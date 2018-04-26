Россельхозбанк по состоянию на 16:00 мск 3 мая 2018 года выплатил около 785 млн рублей или 12,5% от суммы, подлежащей выплате вкладчикам Русского Торгового Банка. При этом более 40% вкладчиков предпочли оставить денежные средства в РСХБ. Об этом порталу Банки.ру рассказали в пресс-службе Россельхозбанка.

Ранее сообщалось, что вкладчики Русского Торгового Банка не могут оперативно получить страховку по вкладам в наличной форме без предварительно оставленной заявки. Россельхозбанк является единственным банком-агентом по выплате страховки клиентам Русского Торгового Банка в рамках системы страхования вкладов.

В пресс-службе РСХБ порталу Банки.ру следующим образом прокомментировали проблемную ситуацию с выплатами в наличной форме: «В соответствии с агентским договором с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» АО «Россельхозбанк» начал 3 мая 2018 года выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ «Русский Торговый Банк». Выплаты проходят во всех офисах РСХБ в Москве. В целях избежания очередей и для удобства клиентов можно оставить предварительную заявку на выдачу наличных денежных на любой удобный день или оформить безналичный перевод на свой счет в РСХБ или другом банке».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru