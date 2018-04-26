Информацию о праве на льготы можно будет записать на банковские карты. По ID — уникальному номеру, привязанному к карте — планируется предоставлять скидки в аптеках и магазинах. Вопрос о реализации такого проекта сейчас прорабатывает ассоциация «Финтех» при ЦБ. Там считает, что записать ID лучше на банковскую, а не на сим-карту, так как она более защищена, пишут «Известия» .



«Банковская карта оформляется по паспорту, и соответственно, на нее можно добавить информацию о льготах. сим-карту легко подделать: мошенники могут получить дубликат сим-карты, поэтому с точки зрения безопасности решено записать ID на банковскую карту», — пояснил источник, близкий к ассоциации.



Каждому россиянину, который получает льготы, в 2019 году присвоят идентификатор . В него будет «зашита» соответствующая информация о его статусе — например, член многодетной семьи или пенсионер. ID запишут на банковскую карту. ID для льготников будет действовать параллельно с уникальным идентификатором, который планируется присвоить каждому россиянину в 2019 году.

Сейчас вместо ID используются различные документы. Например, у пожилых людей есть пенсионное удостоверение, которое подтверждает их статус.



«Возможность использования единого идентификатора или иного инструмента цифровой идентификации для быстрого и удобного получения услуг гражданами сейчас прорабатывается, — рассказали в пресс-службе ЦБ. — После определения подходов к взаимодействию существующих систем цифровой идентификации, реализуемых как в государственном, так и частном секторе, можно будет определить механизмы дистанционного получения финансовых услуг, а также защиты от рисков, связанных с их применением».

После того как «Финтех» проработает инициативу, будут разработаны поправки в действующее законодательство, пояснил источник, близкий к ЦБ.