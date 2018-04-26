Пострадавший из-за нападения на банк в Ереване сотрудник полиции скончался в больнице, сообщил глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

«К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь полицейского, которого ранил совершивший разбойного нападение на банк. Старший прапорщик Ара Шахгулян, несмотря на проведенную операцию и все усилия медиков, скончался. У него остались двое детей. Командир отделения патрульно-постовой службы был в полиции с 2000 года», — написал Агаронян в Facebook, передает РИА Новости.

Ранее полицейские обезвредили мужчину, напавшего на филиал банка HSBC в Ереване. У него при себе были нож, граната и ружье. По данным ведомства, мужчина ранил полицейского, а также двух сотрудников банка, один из которых скончался. Напавшим на банк в Ереване оказался полковник полиции.