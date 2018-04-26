«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) решил снять с контроля поручение президента по борьбе с нелегальными кредиторами. Решение было принято после отчета профильных ведомств об эффективном выявлении и пресечении нелегальной деятельности организаций и граждан по предоставлению потребительских займов. Но легальные участники рынка уверены, что это преждевременно, пишет «Коммерсант».



Согласно докладу, за 2017 год ЦБ выявил более 1,3 тыс. организаций, предположительно осуществляющих деятельность нелегальных кредиторов, по которым направил 779 писем в уполномоченные органы. Генпрокуратура в 2017 году возбудила более 150 дел об административных правонарушениях за незаконное предоставление потребительских займов, к административной ответственности привлекли 144 нарушителя. Подготовлены изменения в законодательство, которые лишат нелегалов возможности истребовать по суду проценты и комиссии, начисленные по выданным ими займам, а ЦБ построил централизованный процесс по противодействию безлицензионной деятельности, отмечается в докладе.



По итогам в ОНФ заключили, что проведена «системная работа» по выявлению и пресечению деятельности нелегальных кредиторов, налажены механизмы контроля и противодействия. «Конечно, финансовый рынок пока не стал для потребителя абсолютно безопасным, — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. — Предприимчивые граждане придумывают все новые и новые недобросовестные практики изъятия денег у населения, но сегодня для борьбы с ними используются другие конструкции, а ресурс конкретного поручения президента исчерпан».

Однако участники рынка считают снятие поручения президента с контроля преждевременным. По данным комитета по безопасности СРО МиР (состоит из участников рынка), число нелегальных микрокредиторов в России неуклонно растет. В 2015 году их было около 4,5 тыс., в 2016-м — 5,8 тыс. и более 9,2 тыс. — в 2017-м.

Для противодействия развитию рынка нелегальных кредиторов нет реальных барьеров в виде работающих правовых механизмов, в том числе уголовных, уверены участники рынка. По их словам, самая эффективная защита от нелегальных кредиторов — это в первую очередь отсутствие спроса на их услуги со стороны населения.