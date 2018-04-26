ЦБ установил официальные курсы валют на 4 мая. Курс доллара повысился на 1,4863 рубля, составив 63,486 рубля (61,9997 рубля с 29 апреля). Курс евро увеличился на 92,05 копейки, до 76,1261 рубля (75,2056 рубля с 29 апреля).



Российская валюта заметно ослабла по итогам длинных выходных, констатируют эксперты. В целом, рубль двигался в русле валют развивающихся стран, несущих потери из-за продолжающегося укрепления доллара, но движение по нацвалюте было более существенное, уточняют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

Сегодня российская валюта пытается отыграть часть потерь , но ликвидность на рынке остается весьма низкой, указывают эксперты.

«Сохраняющиеся сильные фундаментальные показатели (высокий уровень золотовалютных резервов, профицит счета текущих операций, комфортное состояние бюджета) должны позволить рублю вернуться к более крепким отметкам (ближе к уровню 61 в паре с долларом) в рамках ближайших кварталов, но в краткосрочной перспективе основным препятствием для этого выступает сильная динамика доллара на глобальных площадках, снижающая аппетит к рисковым активам», — комментируют эксперты.

По их прогнозу, до июля рубль может демонстрировать более заметную устойчивость в паре с евро, поскольку доллар продолжает укрепляться.



Поддержку американской валюте оказала серия макроэкономических данных и продолжающаяся переоценка ожиданий рынка относительно более жестких действий со стороны ФРС, отмечают аналитики.



До конца недели поддержку американской валюте могут также оказать данные по американскому рынку труда, публикуемые в пятницу.

