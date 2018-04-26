Российская валюта заметно ослабла по итогам длинных выходных.
ЦБ установил официальные курсы валют на 4 мая. Курс доллара повысился на 1,4863 рубля, составив 63,486 рубля (61,9997 рубля с 29 апреля). Курс евро увеличился на 92,05 копейки, до 76,1261 рубля (75,2056 рубля с 29 апреля).
Российская валюта заметно ослабла по итогам длинных выходных, констатируют эксперты. В целом, рубль двигался в русле валют развивающихся стран, несущих потери из-за продолжающегося укрепления доллара, но движение по нацвалюте было более существенное, уточняют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
Сегодня российская валюта пытается отыграть часть потерь, но ликвидность на рынке остается весьма низкой, указывают эксперты.
«Сохраняющиеся сильные фундаментальные показатели (высокий уровень золотовалютных резервов, профицит счета текущих операций, комфортное состояние бюджета) должны позволить рублю вернуться к более крепким отметкам (ближе к уровню 61 в паре с долларом) в рамках ближайших кварталов, но в краткосрочной перспективе основным препятствием для этого выступает сильная динамика доллара на глобальных площадках, снижающая аппетит к рисковым активам», — комментируют эксперты.
По их прогнозу, до июля рубль может демонстрировать более заметную устойчивость в паре с евро, поскольку доллар продолжает укрепляться.
Поддержку американской валюте оказала серия макроэкономических данных и продолжающаяся переоценка ожиданий рынка относительно более жестких действий со стороны ФРС, отмечают аналитики.
До конца недели поддержку американской валюте могут также оказать данные по американскому рынку труда, публикуемые в пятницу.
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