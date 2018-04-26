Напавшим на филиал банка одного из банков в столице Армении оказался начальник центра регистрации нарушений ПДД, полковником полиции, сообщили в пресс-службе полиции Армении.

Ранее полицейские обезвредили мужчину, напавшего на филиал банка HSBC в Ереване. У него при себе были нож, граната и ружье. По данным ведомства, мужчина ранил полицейского, а также двух сотрудников банка, один из которых скончался.

«Выяснилось, что напавший — начальник центра дорожной полиции по регистрации нарушений, обнаруженных посредством видеосъемки, полковник Даниел Даниелян», — говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости .