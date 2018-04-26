Налоговая служба опровергла сведения ряда СМИ о том, что основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров задолжал около 4 рублей по налогу на имущество.

В конце апреля Telegram-канал Mash сообщил, что налоговые органы Петербурга направили по месту регистрации Дурова в Приморском районе требование погасить долг по налогам. Далее «Росбалт» опубликовал выписку по ИНН, из которой следовало, что речь шла о сумме в 4,23 рубля, выставленной по трем счетам. Издание «Фонтанка», подтверждая эту информацию, сообщало, что погасило за Дурова эту задолженность, чтобы «не отвлекать его от сражения с Роскомнадзором».

«По состоянию на 28 апреля 2018 года у Павла Валерьевича Дурова, состоящего на налоговом учете в налоговых органах Санкт-Петербурга, отсутствует задолженность по налогу на имущество физических лиц. Требования об уплате задолженности и заявления о взыскании задолженности налоговыми органами не формировались и Дурову П. В. не направлялись», — говорится в ответе УФНС по Санкт-Петербургу на запрос РИА Новости.

Как уточнила налоговая инспекция, задолженность по налогам, включая пени и штрафы, взыскивается с физического лица через суд, только если речь идет о сумме больше 3 тыс. рублей.



Между тем Дуров уже четыре года не живет в России и базируется за границей.