Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «МБА-Москва». Рейтинги отозваны по причинам коммерческого характера, следует из сообщения агентства.

В частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте находились до этого на уровне «B3», долгосрочная оценка риска контрагента — на уровне «B2(cr)», базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «b3» (см. полный список рейтингов в релизе Moody's).



По долгосрочным рейтингам банка на момент их отзыва действовал «стабильный» прогноз.

