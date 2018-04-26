Инвестор Марк Мобиус, которому сейчас 81 год, спустя четыре месяца после ухода на пенсию запустил новый стартап — управляющую компанию Mobius Capital Partners LLP. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В январе Мобиус ушел из Franklin Templeton Investments. Карлос Харденберг и Крег Конечны, незадолго до Мобиуса также покинувшие Franklin Templeton, намерены стать партнерами его фонда.

Всего Mobius Capital Partners надеется привлечь около 1 млрд долларов в ближайшие три года. «Я не был готов к выходу на пенсию, я был, скорее, готов к чему-то новому спустя 30 лет в Franklin Templeton», — сказал Мобиус агентству Bloomberg.

Новая компания будет заниматься инвестициями в развивающиеся рынки — Индию, Китай и Латинскую Америку — несмотря на то, что Мобиус отметил их «уязвимость перед колебаниями цен на нефть». Кроме того, он сказал, что с радостью вложился бы и в Иран, так как он имеет «активный рынок капитала», но «из-за санкций это невозможно сделать». «Я думаю, намечается прорыв, и тогда появится отличная возможность (инвестиций в Иран)», — отметил инвестор.

Штаб-квартира Mobius Capital Partners будет расположена в Лондоне, а сам фонд — зарегистрирован в Люксембурге.



Мобиус известен как инвестор в развивающиеся рынки Азии и Восточной Европы. Он одним из первых оценил значение Африки как перспективного рынка и в 2012 году открыл инвестиционный фонд Templeton Africa Fund. Как подчеркивает Bloomberg, говоря об успешности фонда Мобиуса, первое вложение в Templeton Emerging Markets Fund, сделанное в 1987 году в размере 100 тыс. долларов, к 2015 году стоило уже 3,3 млн долларов.