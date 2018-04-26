Минфин РФ в четверг, 27 апреля, не покупал валюту на внутреннем рынке, свидетельствуют последние данные сводки ЦБ РФ «Факторы формирования ликвидности банковского сектора» .

Минфин РФ в четверг, 27 апреля, не покупал валюту на внутреннем рынке, свидетельствуют последние данные сводки ЦБ РФ «Факторы формирования ликвидности банковского сектора» .

Как поясняли в Центробанке, обычно регулятор проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила равномерно в течение месяца, строго следуя заявкам Минфина. Однако в отдельных случаях расписание операций может быть изменено, например в случае высокой волатильности. «При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила совершаются в полном объеме», — уточняли в ЦБ.

Ранее сообщалось, что министерство намерено в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года закупить валюту на сумму 240,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 11,5 млрд рублей в эквиваленте.

Закупки валюты Центробанком для Минфина приостанавливались на шесть дней в прошлом месяце и возобновились 17 апреля, ежедневный объем после этого составлял от 10,7 млрд до 18,8 млрд рублей в эквиваленте.



Министр финансов России Антон Силуанов 21 апреля заявил, что Минфин не планирует сокращать объем покупок валюты на внутреннем рынке в апреле из-за приостановки этих операций Банком России на фоне резкого ослабления рубля после введения новых санкций США.