Россияне, начав с приходом тепла готовиться к активному отдыху, в этом году тратят на товары для спорта и туризма за один раз в среднем 6 970 рублей, что на 65% больше, чем в апреле прошлого года. При этом средний чек за цветы и другие растения, наоборот, уменьшился на 11% — до 3 400 рублей. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Кассы». Учитывались покупки на «Яндекс.Маркете» с середины марта по конец апреля этого года, а также платежи пользователей за апрель 2018 и 2017 годов на онлайн-площадках, которые работают с «Яндекс.Кассой».

Аналитики также выяснили, что средний чек за товары для дома и сада, оплаченные через «Яндекс.Кассу», увеличился в три раза — до 5 030 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге число покупок товаров для дома и сада также выросло сильнее всего. На втором месте по динамике роста — цветы и другие растения, на третьем — товары для спорта и туризма. Больше всего в среднем за один раз москвичи и петербуржцы тратят на товары для спорта и туризма — 6 460 и 7 180 рублей соответственно. Средний чек за товары для дома и сада в Москве составляет 5 620 рублей, в Санкт-Петербурге — 6 800 рублей, за цветы и другие растения — 3 900 и 3 070 рублей соответственно.

Если смотреть по федеральным округам, то самый большой средний чек за товары для дома и сада — на Дальнем Востоке (7 тыс. рублей), самый маленький — на Юге (3 760 рублей). Зато южане больше всех тратят в среднем за один раз на товары для спорта и туризма (9 450 рублей), а меньше всего — уральцы (6 060 рублей). Самый большой средний платеж за цветы и другие растения — в Дальневосточном ФО (5 550 рублей), самый маленький — в Приволжском (2 250 рублей).

В апреле 2018 года сильнее всего вырос спрос на мангалы — в пять раз по сравнению с серединой марта. Интерес к грилям, барбекю и коптильням вырос не так сильно — в 2,5 раза.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

