На фоне разнонаправленного движения фьючерсов на мировые фондовые индексы мы ожидаем нейтрального открытия российского фондового рынка. После того, как FOMC ФРС США ожидаемо оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,75%, и ничего нового не сказал о темпах ее увеличения в условиях ускорения инфляции из-за роста цен на сырьевые товары, инвесторы не определились с дальнейшими действиями. Поэтому американский рынок закончил торги среды снижением на 0,72% до 2635 пунктов по индексу широкого рынка SP500. При этом, с вероятностью в 76% рынок ожидает повышения ставки на 25 б.п до 2% на заседании в июне. На данный момент основными событиями для американского рынка в четверг и пятницу будет статистика по торговому балансу, деловой активности и данные по рынку труда. Консенсус-прогноз говорит о позитивных ожиданиях: нейтральная динамика зарплат, но при росте новых рабочих мест и снижения коэффициента безработицы на 1 б.п. до 4% помогут доллару укрепиться к евро. На этом фоне рубль ослабнет.