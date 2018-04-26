Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они также могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.

Никифоров не стал комментировать слухи о возможной отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова. «Я не хотел бы это комментировать. Если председатель правительства примет такое решение... А я напомню, что руководители служб назначаются решением председателя правительства», — сказал министр. Он добавил, что «кадровые решения никогда не комментировались и не комментируются».

Относительно ситуации с блокировкой Telegram министр заявил: «Я считаю, что есть решение суда и решение суда в комментариях не нуждается». При этом он отметил, что если решение суда о блокировке Telegram «исполняется с переменным успехом, то есть соответствующие должностные лица, которые отвечают за эту работу».