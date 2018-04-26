Президент России Владимир Путин рассматривает возможность назначения бывшего министра финансов Алексея Кудрина на важный пост в своей администрации. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники. По данным издания, Кудрин может стать представителем президента по международному экономическому сотрудничеству и займется налаживанием отношений с Европой и США, «поскольку санкции и растущий международный конфликт препятствуют попыткам оживить застойную экономику России».



«Наиболее вероятен сценарий, что Кудрин получит пост в администрации президента. Он может стать кем-то вроде представителя президента по международному экономическому сотрудничеству», — рассказал один из источников в российском правительстве.

Как отмечает издание, Кудрин написал стратегию экономической политики для следующего срока Путина, где призывает к решительным структурным реформам: от повышения пенсионного возраста до реорганизации правительства и судебной системы.



Кроме того, указывает FT, Кудрин неоднократно заявлял, что, если Россия не сделает свою политическую систему более демократичной и не прекратит конфронтацию с Европой и США, она не сможет добиться таких радикальных изменений.

Другой источник издания в администрации президента не исключил, что пока идут переговоры о том, займет ли Кудрин пост в администрации президента, он может быть назначен на должность вице-премьера. По данным издания, премьер-министр Дмитрий Медведев после инаугурации Путина останется главой Кабмина, однако его полномочия будут сокращены, чтобы дать Кудрину больше возможностей.

Кудрин занимал пост министра финансов РФ с 2000 по 2011 год. С 2016-го возглавляет совет Центра стратегических разработок, который по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил программу экономического развития страны на период с 2018 по 2024 год.

