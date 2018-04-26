ВВП России вырастет на 1,7% в текущем году после увеличения на 1,5% в 2017-м, следует из весеннего экономического прогноза Европейской комиссии, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Ожидается, что в 2019 году рост ВВП замедлится до 1,6%. Ранее ЕК прогнозировала рост российской экономики на 1,6% в 2018 году и на 1,5% в 2019-м.

В качестве ключевых рисков ЕК называет геополитическую ситуацию и влияние американских санкций на доверие инвесторов. При этом к повышению прогноза может привести рост цен на нефть и более сильный рост заработной платы.

Ожидается, что недавние санкции США повлияют на перспективы среднесрочного и долгосрочного роста, в основном за счет увеличения неопределенности на финансовых рынках.

Уровень безработицы, по прогнозам, снизится до 4,9% к 2019 году с 5,2% в 2018-м. В 2017 году показатель составлял 5,4%. Госдолг сократится до 11,8% ВВП к концу 2019 года с 13,8% ВВП в 2018-м.