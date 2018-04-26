Австралийский Commonwealth Bank of Australia (CBA) потерял копии данных о 20 млн счетов своих клиентов и не сообщал об этом два года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на опубликованное банком на YouTube видеообращение, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Исполняющий обязанности директора CBA по розничным банковским услугам Ангус Салливан сообщил, что банк в 2016 году обнаружил пропажу двух магнитных лент, содержащих имена, адреса и номера счетов клиентов за 15 лет. В общей сложности были утеряны данные для 19,8 млн счетов.

Банк заверил, что клиентам не нужно беспокоиться о пропаже, так как ленты не содержали пин-кодов, паролей или других данных, которые могли бы использоваться для мошенничества с учетной записью.

Банк проинформировал регулирующие органы Австралии и начал внутреннее расследование, которое показало, что ленты «скорее всего, были уничтожены», сказал Салливан. Клиенты не были уведомлены, чтобы «излишне их не тревожить».

С прошлого года банк обвиняется к отмывании денег и столкнулся с групповым гражданским иском, который уже стал крупнейшим в истории Австралии в сфере отмывания денег. Согласно выводам Австралийского информационно-аналитического центра по финансовым операциям (AUSTRAC), CBA более шести лет не соблюдал закон о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.