Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций. Оценка подготовлена на основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций, уточняется в сообщении пресс-службы регулятора.

В частности, отдельно анализируются структура сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, по обналичиванию денежных средств и транзитных операций повышенного риска.

Среди операций по выводу денежных средств за рубеж в 2017 году преобладали операции по авансированию импорта товаров (23 млрд рублей, или 24%), переводы по сделкам с услугами (21 млрд, 22%) и переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (19 млрд, 20%). На переводы по сделкам с ценными бумагами приходится 14%, на импорт товаров в рамках Таможенного союза — 13%, на импорт товаров с использованием льготных режимов — 3%.

Обналичивание денежных средств осуществлялись в прошлом году преимущественно через выдачи со счетов физлиц и с платежных карт (152 млрд рублей, или 47%) и через выдачи на прочие цели и по платежным картам юрлиц (135 млрд, 41%). На выдачи ИП пришлось 5% общего объема обналички.

Транзитные операции повышенного риска (которые, как поясняют в ЦБ, предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж, часто сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС) — это обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физлиц (38%), продажа денежной наличности торговыми компаниями (29%), оптимизация налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий и продажа денежной наличности туристическими компаниями (по 11%), вывод денежных средств за рубеж (7%), продажа денежной наличности платежными агентами (4%), указано в материалах Центробанка.

Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций, отмечают в ЦБ.



Кроме того, для повышения эффективности коммуникаций регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики. На встречах планируется информировать представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям. Информация о датах, времени и месте проведения встреч будет размещаться на сайте Банка России.