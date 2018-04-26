Бинбанк выдал компании «Роснефть» кредит на сумму 21 млрд рублей в конце 2017 года. Об этом сообщается в годовом отчете банка по МСФО.

«В декабре 2017 года группа предоставила кредит ПАО «НК «Роснефть» в размере 21 млрд рублей на рыночных условиях», — говорится в отчете.

Убыток банка в соответствии с МСФО по итогам 2017 года составил 8,8 млрд рублей, а с учетом статей, которые реклассифицированы или в дальнейшем могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытков, и прочих совокупных расходов — 9,6 млрд.



Процедура санации Бинбанка была начата Центральным банком России в сентябре 2017 года. План по предупреждению банкротства банка предусматривал его докапитализацию и предоставление средств на поддержание ликвидности. Объем докапитализации банка составил 56,9 млрд рублей. После процедуры санации доля ЦБ в Бинбанке оказалась почти стопроцентной.