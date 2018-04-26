Убыток группы Бинбанка за 2017 год в соответствии с отчетностью по МСФО составил 8,848 млрд рублей против прибыли в 3,071 млрд годом ранее. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Бинбанк» и его дочерних организаций была опубликована в конце апреля.

С учетом статей, которые реклассифицированы или в дальнейшем могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытков, а также прочих совокупных расходов совокупный результат за отчетный период составил минус 9,604 млрд рублей против положительного результата в размере 3,762 млрд за 2016 год.

Из отчетности в числе прочего следует, что чистый процентный доход Бинбанка увеличился до 29,338 млрд рублей с 13,121 млрд, зафиксированных в 2016 году, но после признания убытка от обесценения процентных активов показатель оказался отрицательным — минус 15,958 млрд.

Банк России 21 сентября 2017 года принял решение стать основным инвестором Бинбанка и Рост Банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В банки была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Центробанка и Управляющей компании ФКБС. В марте 2018 года основным акционером Бинбанка стал Банк России. В том же месяце в Бинбанке были избраны новые органы управления и завершена работа временной администрации. Ранее Банк России заявил о решении объединить банк «ФК Открытие», который также санировался с использованием средств ФКБС, и Бинбанк.

Совет директоров Бинбанка 25 апреля утвердил бизнес-план кредитной организации на 2018 год. Документом, в частности, предусмотрено, что финансовый результат банка по МСФО за 2018 год будет положительным.