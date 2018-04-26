Организатором мероприятия выступило Министерство здравоохранения Московской области. Участниками социальной ипотеки стали 17 специалистов сферы здравоохранения Подмосковья.

Свидетельства подмосковным медработникам вручал Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Банк «Возрождение» на мероприятии представляла начальник управления по работе с партнерами Ирина Ефремова, которая рассказала участникам о преимуществах ипотечных продуктов нашего банка.

Программа «Социальная ипотека» для врачей, учителей, молодых ученых и уникальных специалистов реализуется в Подмосковье с 2016 года. По ее условиям, Правительство Московской области компенсирует участникам полную стоимость квартиры: половину сразу в виде первоначального взноса, еще половину в течение последующих 10 лет в виде ежемесячной компенсации. Участник программы только выплачивает проценты по кредиту.

Банк «Возрождение» является финансовым партнером программы. За 2018 год Банком выдано 26 ипотечных кредитов в рамках социальной ипотеки на общую сумму 51 млн рублей.