Банк «ФК Открытие» подал иск к бывшему собственнику — АО «Открытие Холдинг» — о взыскании 128,2 млн долларов, следует из картотеки материалов дел Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа.



Иск подан 24 апреля и принят судом к производству. Предварительные слушания по делу назначены на 29 мая. Третьим лицом по делу выступает ООО «Аэробус».

Ранее «ФК Открытие» подал девять исков к «Открытие Холдингу» на общую сумму 4,019 млрд рублей.