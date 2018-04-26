Банк «ФК Открытие» не обращался в правоохранительные органы с заявлением о признании себя потерпевшим по делу о хищении более 1 млрд рублей при покупке «Росгосстраха», сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.

«Банк «ФК Открытие» действительно взаимодействует со следственными органами ФСБ по данному уголовному делу. Однако с ходатайством о признании банка потерпевшим мы не обращались: следственные органы самостоятельно определятся в этом вопросе и вынесут соответствующее постановление», — отметили в банке.

Ранее СМИ со ссылкой на адвоката бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова Виктора Макаренко сообщило, что банк «ФК Открытие» обратился в ФСБ с заявлением о признании себя потерпевшим по делу о хищении более 1 млрд рублей при покупке «Росгосстраха», обвиняемым по которому проходит Хачатуров.