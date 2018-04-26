Выбраны банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам банков «Новый Кредитный Союз» и «Эльбин», лицензии которых были отозваны 26 апреля. Об этом сообщил департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Так, вкладчикам банка «Эльбин» компенсации по вкладам выплатит Сбербанк, а клиентам КБ «Новый Кредитный Союз» — Россельхозбанк.

Прием заявлений и иных необходимых документов от вкладчиков банков начнется 8 мая. В тот же день начнутся сами компенсационные выплаты.