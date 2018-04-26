Работа Viber в России восстановлена. Все пользователи мессенджера теперь могут вновь обмениваться сообщениями и совершать звонки друзьям и близким, сообщили в компании.

«Мы смогли восстановить наш сервис несмотря на проблемы с подключением к сети Интернет в стране... Мы продолжаем придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование звонков, всех групповых и личных чатов по умолчанию», — отмечается в сообщении.

Ранее некоторые пользователи Viber в РФ испытывали трудности при совершении звонков и отправке фото в связи с «решением регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру».

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор внес в черный список около 20 млн IP-адресов. По информации ведомства, мессенджер использовал 18 подсетей, в частности на облачных сервисах Google и Amazon. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы.