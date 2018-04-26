Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России будет инициировать блокировку мошеннических сайтов по продаже билетов на матчи Чемпионата мира по футболу-2018, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Банк России и Международная федерация футбола (FIFA) договорились о взаимодействии, в ходе которого FIFA будет направлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России информацию о выявленных мошеннических сайтах по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу. ФинЦЕРТ будет инициировать их блокировку. Банк России имеет полномочия по блокировке мошеннических сайтов с конца 2016 года. В рамках этих полномочий Банк России с начала года уже инициировал прекращение работы 25 сайтов, которые под видом продажи билетов на Чемпионат мира по футболу похищали у людей деньги», — отмечается в релизе.



Единственным интернет-ресурсом, который имеет право продавать билеты на ЧМ-2018, является официальный сайт FIFA. Все остальные предложения по продаже являются мошенническими, напомнили в ЦБ.