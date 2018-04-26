Совокупное состояние 25 российских миллиардеров за январь—апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 млрд долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), сообщает «Прайм».

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Согласно индексу BBI, сильнее всех сократилось состояние Олега Дерипаски — на 4,01 млрд долларов, до 4,65 млрд долларов. В начале апреля Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал») попали под санкции США. После этого бумаги «Русала» и En+ пережили обвальное падение на биржах. В результате Дерипаска оказался на одном из последних мест в списке — 22-м.

Больше всех за тот же период увеличилось состояние Вагита Алекперова — на 1,87 млрд долларов, до 14,5 млрд (восьмое место в рейтинге).

Самым богатым в России по-прежнему остается основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло на 427 млн долларов — до 20,1 млрд долларов. На второй позиции в списке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его богатство увеличилось на 914 млн долларов с начала года — до 18,9 млрд долларов.

Третью позицию занимает глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал вырос за четыре месяца на 1,18 млрд долларов — до 17,8 млрд долларов. Один из основных акционеров «Норникеля» Владимир Потанин потерял 1,14 млрд долларов, теперь его состояние составляет 17,8 млрд долларов (четвертое место). Замыкает пятерку лидеров председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, который сократил свой капитал на 773 млн долларов и оказался на пятом месте с состоянием в 15,5 млрд долларов.

Роман Абрамович увеличил свое богатство на 1,29 млрд — до 13,8 млрд долларов. Состояние предпринимателя Алишера Усманова выросло на 196 млн долларов — до 14,7 млрд долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 1,23 млрд долларов — до 13,1 млрд долларов. Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров увеличили свое богатство на 321 и 345 млн долларов соответственно. Теперь их состояние оценивается в 11,4 млрд и 11,7 млрд долларов.