Согласно индексу BBI, сильнее всех сократилось состояние Олега Дерипаски — на 4,01 млрд долларов, до 4,65 млрд долларов.
Совокупное состояние 25 российских миллиардеров за январь—апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 млрд долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), сообщает «Прайм».
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Согласно индексу BBI, сильнее всех сократилось состояние Олега Дерипаски — на 4,01 млрд долларов, до 4,65 млрд долларов. В начале апреля Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал») попали под санкции США. После этого бумаги «Русала» и En+ пережили обвальное падение на биржах. В результате Дерипаска оказался на одном из последних мест в списке — 22-м.
Больше всех за тот же период увеличилось состояние Вагита Алекперова — на 1,87 млрд долларов, до 14,5 млрд (восьмое место в рейтинге).
Самым богатым в России по-прежнему остается основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло на 427 млн долларов — до 20,1 млрд долларов. На второй позиции в списке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его богатство увеличилось на 914 млн долларов с начала года — до 18,9 млрд долларов.
Третью позицию занимает глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал вырос за четыре месяца на 1,18 млрд долларов — до 17,8 млрд долларов. Один из основных акционеров «Норникеля» Владимир Потанин потерял 1,14 млрд долларов, теперь его состояние составляет 17,8 млрд долларов (четвертое место). Замыкает пятерку лидеров председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, который сократил свой капитал на 773 млн долларов и оказался на пятом месте с состоянием в 15,5 млрд долларов.
Роман Абрамович увеличил свое богатство на 1,29 млрд — до 13,8 млрд долларов. Состояние предпринимателя Алишера Усманова выросло на 196 млн долларов — до 14,7 млрд долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 1,23 млрд долларов — до 13,1 млрд долларов. Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров увеличили свое богатство на 321 и 345 млн долларов соответственно. Теперь их состояние оценивается в 11,4 млрд и 11,7 млрд долларов.
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