Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к подписчикам в своем Тelegram-канале и пригласил всех на митинг 1 мая в Петербурге.

«Шествие и митинг 1 мая в Петербурге - историческая возможность поддержать Telegram и свободу интернета. Шествие начнется в 11:00 у Лиговского проспекта (5/3) и завершится митингом на Марсовом поле», - сообщил Павел Дуров.

«Петербург - родной город для большинства участников нашей команды», - пояснил он и добавил, что работа над Telegram была начата в 2012 году именно в этом городе.

Также, со своей странице «ВКонтакте» Дуров поблагодарил всех, кто принял сегодня участие в согласованном митинге за свободу интернета в Москве.

«Более 12 000 человек выступили за свободный интернет. Спасибо каждому, кто нашел время, – мы в Telegram очень ценим эту поддержку», - написал он.