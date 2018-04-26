Более половины россиян (51%) не ощущает влияния санкций в отношении России на свою жизнь, однако большинство отмечает их влияние на экономику страны — 37% считают его негативным, 30% — позитивным. Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).



23% опрошенных заявили, что санкции существенно влияют на их жизнь, 19% респондентов назвали влияние несущественным.



Согласно данным опроса, 44% россиян уверены, что западные санкции существенно влияют на экономику РФ, 29% — говорят о несущественном воздействии.

«Если Запад отменит санкции против России, это принесет нашей экономике больше пользы, считают 45% наших сограждан (в обратном уверены 12%). Если Россия отменит санкции против Европы, это также пойдет на пользу нашей экономике, считают 34% участников опроса (16% думают, что вреда будет больше). Запрет на ввоз продуктов и лекарств из стран, которые ввели санкции против России, правильным считают 45% респондентов, неправильным — 38%, чаще других — москвичи, молодые и люди с высшим образованием», — отметили в ФОМ.



Опрос проводился 22 апреля среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов России.