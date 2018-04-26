Чистый убыток банка «ФК Открытие» по итогам 2017 года составил 426,8 млрд рублей против 1,5 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Таковы данные консолидированной отчетности кредитной организации по МСФО.

Основной причиной убытков банка стал рост резервов под обесценение кредитов — до 359,89 млрд рублей (с 34,3 млрд рублей в 2016 году), расходы на прочие виды обесценения и резервы увеличились до 94,48 млрд рублей (с 2,25 млрд рублей в 2016 году).